Более 91 гектара леса восстановит арендатор в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 91 га леса восстановит арендатор в Уватском районе. Компания вырубила деревья на участке, но потом не провела лесовосстановительные работы, сообщает прокуратура Тюменской области.

Договор аренды действовал с 2016 года и выполнять свои обязательства арендатор не спешил. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила обязать организацию выполнить мероприятия по естественному восстановлению лесов. Суд поддержал требование.

На восстановление лесосек у компании есть полгода. Ход работ проконтролируют эксперты Тюменского управления лесами. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры района.