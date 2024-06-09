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Тюменские юнармейцы продемонстрировали навыки по огневой, строевой и физической подготовке

Общество, 10:02 09 июня 2024

mil.ru

Участники юнармейского движения приняли участие в региональном этапе всероссийской военно-спортивной игры "Зарница". Спортивное состязание прошло на трёх площадках: на базе центра допризывной подготовки "Аванпост", детского лагеря "Алые паруса" и полигона Тюменского высшего военного инженерного командного училища, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Школьники продемонстрировали свои навыки по огневой, строевой, медицинской, физической, а также пожарно-спасательной, топографической подготовке, РХБ защите и управлению беспилотными летательными аппаратами", - отмечено в сообщении.

Оценивались юные спортсмены, как в общекомандном зачёте, так и в личном. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

По итогам регионального этапа сформирована команда, для участия во всероссийском этапе военно-спортивной игры "Зарница", который пройдёт летом 2024 года.

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# зарница , юнармейцы

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