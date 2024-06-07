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3 тыс. 800 саженцев сосны высадят тюменцы возле СНТ на Салаирском тракте

Общество, 09:31 07 июня 2024

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

3 тыс. 800 саженцев сосны на двух участках общей площадью более 5 га высадят тюменцы в районе СНТ "Пчелка" на Салаирском тракте 8 июня. Мероприятие пройдет с 10 до 14 часов, сообщает благотворительный общественный проект "Энергия жизни".

"Мы, группа инициативных граждан, объединились и создали проект "Энергия жизни", цель которого привлечь внимание общества к проблеме восстановления лесов и организовать посадку деревьев. Мы вовлекли бизнесменов города, профильные ведомства и простых тюменцев, для которых забота о природе есть часть жизни", - пишут организаторы.

Присоединиться к акции может любой тюменец. С собой необходимо взять репеллент и перчатки. Одежда должна быть удобной, закрытой, немаркой и теплой. Также участников просят взять с собой дождевики и резиновые сапоги либо высокие осенние ботинки, так как кроссовки могут промокнуть.

До места высадки будет организован трансфер. Встреча в месте сбора - гипермаркет "Лента", ТЦ "Зелёный берег" по ул. Алебашевская, 19.

Подробнее можно узнать в Telegram-канале по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# высадка деревьев , сосны

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