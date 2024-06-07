В Тюмени на пять дней перекроют участок улицы Профсоюзной

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение транспортных средств по ул. Профсоюзной в районе пересечения с ул. 50 лет Октября будет прекращено с 21 по 25 июня. Неудобства связаны с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети, сообщает городская администрация.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам 50 лет Октября, Осипенко, Немцова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.