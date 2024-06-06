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Арендный дом станет дополнительным преимуществом Тюменской области в привлечении инвесторов

Общество, 16:21 06 июня 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Арендный дом станет дополнительным преимуществом Тюменской области в привлечении инвесторов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

“Сотрудники новых предприятий смогут на понятных условиях снять качественное современное жилье. Это мобильность и альтернатива ипотеке”, – написал он.

Сдача первого арендного дома в Тюмени запланирована в первой половине 2026 года. Этот важный проект реализуют при поддержке ДОМ РФ. 6 июня на полях ПМЭФ-24 определились, как правильно использовать инструмент цивилизованной аренды.

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Партнером проекта выступила компания "Звезда". Участок в областной столице площадью чуть более одного гектара передали застройщику без торгов через механизм масштабного инвестиционного проекта. Оператора арендного дома поддержат льготой по налогу на имущество.

“ДОМ РФ – давний и надежный партнер Тюменской области. Вместе мы уже реализовали целый ряд проектов, которые позволили нарастить объемы жилищного строительства. Первый в России дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций, тоже возведен именно в Тюмени. Сегодня мы строим больше 1,5 кв. м на человека, выполняя поручение президента России”, – дополнил Александр Моор.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

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# Александр Моор , арендный дом

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