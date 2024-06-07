Светлана Иванова: задача каждого депутата в Тюменской гордуме – создать комфортные условия для горожан

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Члены VIII созыва Тюменской городской думы решают одну важную и общую задачу – это благоустройство и развитие города, создание комфортных условий для горожан. Несмотря на то, что каждая партия имеет свою точку зрения, депутаты умеют слышать и слушать друг друга.

Об этом председатель Тюменской гордумы VIII созыва Светлана Иванова сказала на интернет-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" 6 июня. Темой встречи стала "Тюменская городская дума. 30 лет истории и планы на будущее".

"У нас действительно есть разнопартийность. Думу представляют "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР. Каждая партия имеет свою точку зрения, но при этом никаких споров у нас не возникает. Например, когда мы принимали бюджет на 2024-2026 годы, то долго обсуждали этот вопрос на заседании комиссии, потому что это главный документ, по которому должен жить и развиваться наш город. У партий были свои подходы к делу, мнения, но практически все они бюджет приняли единогласно", - подчеркнула Светлана Иванова.

Для городской думы 2024 год юбилейный. Народные избранники отмечают 30-летие новейшей истории. Среди депутатов в новый состав вошли люди, которые стояли у истоков современного периода думы. Это Юрий Коновалов, Александр Захаров, Александр Григорьев, Андрей Голоус и Степан Киричук. Светлана Иванова назвала их опытными, грамотными и авторитетными людьми.

При этом дума молодеет. Средний возраст депутатского корпуса составляет 48 лет. В прошлом созыве он был 57 лет. Самому молодому народному избраннику Николаю Ремезкову – 26 лет. Сплав молодости и опыта дает серьезный результат в целом, заверила председатель.

Изменился и на 45 % думский состав: 16 человек - вновь избранные лица, 20 - переизбранные.

"Это наверно как-то нас отличает. Политика сейчас в целом молодеет, в нее заходят женщины. В нашей думе плюс одна женщина по сравнению с предыдущим созывом", – заметила Светлана Иванова.

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Каждый созыв городской думы запомнился своими решениями. Это и принятый на первом созыве устав города, создание ТОС, документ об инициативных проектах, организация волонтерского центра и многое другое.

В 2024 году народные избранники создали ветеранскую ячейку. Активисты первички будут содействовать в решении различных вопросов старшего поколения, вносить свои предложения и инициативы по развитию города. Также члены постоянной комиссии утвердили положение об общественной молодежной палате, которая будет создана при аппарате. В него смогут попасть жители в возрасте от 18 до 35 лет включительно, имеющие постоянное место жительства на территории Тюмени. Всего в состав должны войти 36 человек. Прочитать об этом подробнее можно на сайте городской думы.

По словам Светланы Ивановой, все созывы уникальны, отмечены принятием важных решений и документов, по которым сегодня живут горожане.

"Сейчас у нас хороший коллектив, конструктивно-деловая команда, образованная, профессиональная. Надеюсь, мы многое сделаем. И даже если, сейчас у нас нет амбициозных проектов, то в скором будущем, думаю, они обязательно появятся", - заверила председатель Тюменской гордумы.

Виктория Макарова