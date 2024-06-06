В регионах УФО в 2024 году благоустроят 377 городских объектов

| Фото: с сайта полномочного представителя президента в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента в УФО

Регионы Уральского федерального округа приступили к работам по благоустройству: в 2024 году только по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется привести в порядок 303 общественных территории и 74 двора, сообщается на сайте полномочного представителя президента в УФО.

"Каждая благоустроенная территория – спортивная площадка, парк или двор – это небольшой, но очень важный вклад в повышение качества городской среды, - считает полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев. – Из таких, казалось бы, незначительных изменений кардинально меняется общий облик городов и поселков, они становятся более привлекательными для молодежи, для семей, что в итоге позитивно сказывается и на демографической ситуации".

Благодаря активной работе регионов в этом направлении в УФО с 2019 по 2023 годы количество городов с благоприятной городской средой выросло с 30 до 92, а это уже 80% из всех городов округа.

Две трети запланированных объектов 2024 года уже охвачены строительно-монтажными работами, на двух территориях благоустройство завершено, по остальным объектам заключены контракты, ведётся организационная работа.

Продолжается также реализация 10 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые были определены в июле 2023 года, и двух проектов-победителей, которые регионы УФО подготовили для подшефных муниципалитетов ЛНР и ДНР.