Первые официальные туристы посетили Тобольск в 1962 году

Тобольск в 60-х годах прошлого века | Фото: vk.com/public211638903 Тобольск в 60-х годах прошлого века | Фото: vk.com/public211638903

Первые официальные туристы посетили Тобольск 7 июня 1962 года. Это были более 200 жителей южных городов Западной Сибири, преимущественно шахтеры и металлурги, сообщает Тобольская научная станция УрО РАН.

Туристы ознакомились с историческими и архитектурными памятниками, посетили музей-заповедник, сфотографировались на фоне памятника Ермаку. Вечером им был предложен спектакль "Северная мадонна" в постановке Тюменского драматического театра.

Всего в 1962 году ожидалось прибытие в Тобольск около 1,5 тыс. туристов из Новосибирска, Томска и Кемерово.