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Детсад на улице Путилова в Тюмени сдадут раньше срока

Общество, 14:19 07 июня 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Детский сад на 330 воспитанников в тюменском микрорайоне Мелиораторов строят с опережением сроков, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Строительство ведётся на ул. Сидора Путилова в Тюмени. Подрядная организация уже завершила сборку коробки здания, внутри выполняют черновую отделку, прокладывают электросети и отопление.

На территории детсада завершают прокладку водопровода, занимаются гидроизоляцией фундамента, устройством швов по фасаду и крылец.

В детском саду будет организовано 14 групп. Изначально строительство планировали завершить в 2026 году. Но учитывая темпы работ, сдадут детский сад раньше срока.

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