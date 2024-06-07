  • 7 июня 20247.06.2024пятница
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

“Сплошные” проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

Общество, 19:01 07 июня 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Сплошные” проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени и ряде городов и районов Тюменской области 7 июня и в выходные дни, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В этом году автоинспекторы в регионе и отстранили от участия в дорожном движении почти две тысячи водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков", – отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Каждый десятый водитель, задержанный за управление транспортом в состоянии опьянения, сел за руль пьяным повторно и подлежит уголовной ответственности.

"В случае повторного управления транспортом в состоянии опьянения одной из мер уголовного наказания является конфискация автомобилей, – сказал Андрей Миллер, – В этом году по решению судов конфискованы 20 автомобилей".

Госавтоинспекция рекомендует практиковать только трезвое вождение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , проверки , трезвость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 07.06.2024Около трех тонн спецсредств направили в районы Тюменской области для обработки после паводка
19:46 07.06.2024Автомобилистам запретили парковаться ночью у торгового центра “Рентал” в Тюмени
19:45 07.06.2024Около 50 тюменцев прокачают свои навыки в создании сценариев для кино 
19:36 07.06.2024Музыкальный фестиваль “Музсходка” открыли в Тюмени