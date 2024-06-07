“Сплошные” проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Сплошные” проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени и ряде городов и районов Тюменской области 7 июня и в выходные дни, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В этом году автоинспекторы в регионе и отстранили от участия в дорожном движении почти две тысячи водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков", – отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Каждый десятый водитель, задержанный за управление транспортом в состоянии опьянения, сел за руль пьяным повторно и подлежит уголовной ответственности.

"В случае повторного управления транспортом в состоянии опьянения одной из мер уголовного наказания является конфискация автомобилей, – сказал Андрей Миллер, – В этом году по решению судов конфискованы 20 автомобилей".

Госавтоинспекция рекомендует практиковать только трезвое вождение.