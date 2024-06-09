Тюменцы могут подать апелляцию в течение двух дней после объявления результатов ЕГЭ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские выпускники могут подать апелляцию в течение двух дней после объявления результатов ЕГЭ. Это можно сделать в образовательных организациях или месте регистрации на сдачу экзамена.

Апелляция должна быть рассмотрена в течение четырех рабочих дней, пишет "Вслух.ру".

"Количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", - пояснили в пресс-службе Рособрнадзора.

Новшество 2024 года — возможность пересдать один из предметов. Согласно федеральному графику, 4 июля пройдут экзамены по иностранным языкам (письменная часть), информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии. 5 июля — по математике, биологии, географии, литературе, истории, иностранным языкам (устная часть). В случае пересдачи первый результат будет аннулирован.

Напомним, что в Тюменской области ЕГЭ сдают более 11 тыс. человек. Из них 10,7 тыс. — выпускники текущего года, более 300 человек — выпускники прошлых лет. Для организации экзаменов создано 54 пункта. 23 участника уже получили по 100 баллов: 16 по химии, пять по литературе и двое по географии. Они получат выплаты по 100 тысяч рублей, которые инициировал губернатор Александр Моор.

Отметим, что обратиться с вопросами о ЕГЭ можно в департамент образования и науки Тюменской области по телефонам: (3452) 56-93-30, 56-93-49, либо в ТОГИРРО: (3452) 39-02-05, 39-06-27, 39-02-30. Горячая линия Рособрнадзора: + 7 (495) 984-89-19. Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.