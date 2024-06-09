Тюменский психолог рассказала, как пережить плохие результаты ЕГЭ

| Фото: ТОНБ | Фото: ТОНБ

Психолог Тюменского кардиоцентра Ольга Гуськова рассказала, как пережить плохие результаты ЕГЭ. Родители во время экзаменов должны оказывать организационную помощь, направлять, но без негатива, с положительными эмоциями, пишет "Мегатюмень".

"Обратите внимание на реакцию на плохую оценку, на эмоцию, которую вызывает неудовлетворительный результат. Чаще всего, это разочарование, стыд, грусть. Но какая бы эмоция не была, ей нужно дать выход. И помнить: все, что случается с нами – это опыт", - советует Ольга Гуськова.

Важна и реакция родителей, ведь дети остро реагируют на эмоции мамы и папы. Когда они переживают, волнуются или тоже разочарованы результатом экзаменов, их состояние передается и ребенку, который и без того переживает. Поэтому специалист советует родителям сохранять спокойствие и реагировать позитивно, а не так, будто из-за плохой оценки случился конец света.

"Родителям важно понять, почему они ждут от ребенка ту или иную оценку, зачем им эти ожидания, это вы или ваш ребенок переживаете за будущее", - говорит эксперт.

Она отмечает, что взрослым не нужно стесняться говорить ребенку: "Ты справишься, ты молодец, ты все можешь. Какую поддержку я могу тебе оказать? Чем тебе помочь?".