  • 9 июня 20249.06.2024воскресенье
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер восточный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Тюменский психолог рассказала, как пережить плохие результаты ЕГЭ

Общество, 14:41 09 июня 2024

ТОНБ | Фото: ТОНБ

Психолог Тюменского кардиоцентра Ольга Гуськова рассказала, как пережить плохие результаты ЕГЭ. Родители во время экзаменов должны оказывать организационную помощь, направлять, но без негатива, с положительными эмоциями, пишет "Мегатюмень".

"Обратите внимание на реакцию на плохую оценку, на эмоцию, которую вызывает неудовлетворительный результат. Чаще всего, это разочарование, стыд, грусть. Но какая бы эмоция не была, ей нужно дать выход. И помнить: все, что случается с нами – это опыт", - советует Ольга Гуськова.

Важна и реакция родителей, ведь дети остро реагируют на эмоции мамы и папы. Когда они переживают, волнуются или тоже разочарованы результатом экзаменов, их состояние передается и ребенку, который и без того переживает. Поэтому специалист советует родителям сохранять спокойствие и реагировать позитивно, а не так, будто из-за плохой оценки случился конец света.

"Родителям важно понять, почему они ждут от ребенка ту или иную оценку, зачем им эти ожидания, это вы или ваш ребенок переживаете за будущее", - говорит эксперт.

Она отмечает, что взрослым не нужно стесняться говорить ребенку: "Ты справишься, ты молодец, ты все можешь. Какую поддержку я могу тебе оказать? Чем тебе помочь?".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , ЕГЭ , психологи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 09.06.202462 студента из тюменских колледжей и техникумов отправятся на Российскую студвесну
18:53 09.06.2024Акция "Ночь ремесел здесь" пройдет в Тюмени в конце июня
18:21 09.06.2024Конкурс воздушных змеев "Летящие сказки" пройдет в Тюмени
17:42 09.06.2024Тюменцев приглашают на диагностику здоровья и лекцию от врача-терапевта