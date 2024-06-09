При краже велосипеда тюменский юрист советует сразу звонить в полицию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

При краже велосипеда юрист службы "Единый центр защиты" Михаил Кружинов советует сразу звонить в полицию. Сотрудники правоохранительных органов должны прибыть на место происшествия и ознакомиться с ситуацией.

В свою очередь подробно предоставьте представителям порядка все необходимые данные – марку, модель, серийный номер, код маркировки и особые характеристики транспорта. Важно уточнить, что информацию о том, каким именно велосипедом вы владеете, нужно знать заранее.

"Код маркировки можно узнать в магазине при покупке велосипеда. Как правило, он наносится на подседельную трубу. Если серийный номер идентифицирует только раму велосипеда и ее производителя, то по коду маркировки можно узнать, кем велосипед был продан в розницу, а если велосипед импортного производства, то и сведения об импортере. Остерегайтесь приобретать велосипеды без кода маркировки, так как это свидетельствует о его нелегальном производстве или ввозе", – подчеркнул юрист.

Он также порекомендовал попробовать найти свидетелей до прибытия наряда полиции и установить наличие камер видеонаблюдения или автомобилей с видеофиксаторами рядом с местом преступления, чтобы написать о этом в заявлении. Составить его поможет дежурный. После того, как его примут, вам должны выдать уведомление в виде талона-уведомления с номером из книги учета сообщений о происшествиях, пишет "Тюменская область сегодня".