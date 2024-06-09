Тюменского водителя 40 раз привлекли к ответственности за незаконную тонировку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

21-летнего водителя Lada в 40 раз привлекли к ответственности за незаконную тонировку во время сплошной проверки 8 июня. Это антирекрод, пишет ГАИ Тюменской области.

Всего за вечер в ходе проверки 16 автомобилистов сняли незаконную тонировку, двое оштрафованы за нарушения правил перевозки детей.

Отметим, что сплошная проверка прошла в Тюмени по ул. 2-й Луговой. В ней приняли участие заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов и депутат Тюменской городской думы Вячеслав Голоус.