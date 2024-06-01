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ВТБ готов выдавать расширенную "семейную" ипотеку

Экономика, 13:09 10 июня 2024

пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

С момента расширения "семейной" ипотеки на малые города банк будет готов выдавать новые кредиты своим клиентам вне зависимости от возраста детей заемщика. Достаточно, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Банка ВТБ (ПАО).

По оценке президента-председателя правления банка Андрея Костина, программа позволит сохранить доступ к льготной ипотеке еще большему числу семей.

"Ипотека – важный социальный продукт, который позволяет российским семьям растить своих детей в новом комфортном жилье. Очень важно сохранить для них его доступность, для чего "семейная" ипотека уже была продлена до 2030 года. Новое решение позволит поддержать российские семьи, особенно многодетные, а также стимулировать выход застройщиков в населенные пункты с небольшими темпами ввода нового жилья", - заявил глава ВТБ в рамках ПМЭФ.

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