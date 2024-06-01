Тюмень впервые примет соревнования по триатлону IronStar

| Фото: iron-star.com | Фото: iron-star.com

Крупнейшие соревнования по триатлону IronStar областная столица впервые примет 15-16 июня, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Гостей и участников спортивного праздника ждут велоэтап по федеральной трассе, а также быстрое плавание по течению Туры и бег по набережной.

IronStar - крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тыс. атлетов стартуют в уникальных локациях, проверяют себя на прочность, путешествуют по интересным местам.

Помимо соревнований, участники приезжают со своими семьями комфортно отдохнуть, посетить красивые места, достопримечательности, интересно провести время в кругу друзей.