В Тюменской области начнут производить импортозамещающие стройматериалы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре инвестиционных проекта реализуют компании Тюменской области "Поревит" и "Бронница" в области импортозамещения строительных материалов. Это первая кооперационная цепочка Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Общий объем инвестиций - более 3 млрд 609 млн рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор кластера Юлия Ахметова.

"Четыре инвестпроекта – у "Поревита" идет модернизация, расширение бизнеса по производству стеновых изделий. И еще одно их направление – тротуарная плитка. "Бронница" - это газоблоки и керамзитоблоки – востребованный строительный материал. Сроки окончания проектов разные - с 2024 по 2026 годы. Вся производимая ими продукция находится в перечне импротозамещающей Минпромторга России", - пояснила Юлия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Данные компании – участники кластера – могут претендовать на господдержку. Это субсидии до 150 млн рублей, льготные займы Фонда развития промышленности под 3 - 7 % годовых и другие.

Реализуют четыре инвестпроекта семь компаний – участники кооперационной цепочки. Это поставщики сырья, комплектующих для оборудования, материалов для упаковки и прочего.

На сегодня в Строительно-индустриальный кластер входят 16 компаний, еще 60 находятся на рассмотрении. Юрлицо – ассоциацию - зарегистрировали 15 февраля 2024 года. Верификацию в Минпромторге РФ кластер пройдет во второй декаде июня.

Анжела Лебедева