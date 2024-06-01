400 тонн сельхозпродукции с просроченными документами не пропустили на границе Тюменской области с Казахстаном

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

400 т сельхозпродукции по просроченным документам не пропустили на границе Тюменской области с Казахстаном. Импортировать предприниматели пытались фрукты, овощи, крупы, саженцы декоративных и плодово-ягодных культур. Товар был с недействительными фитосанитарными сертификатами либо его везли без упаковки, навалом.

В управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре подчеркнули, ввоз и перемещение такой продукции должен производиться только в сопровождении фитосанитарного сертификата. А на каждой упаковке обязана быть маркировка с указанием наименования продукции, стране ее происхождения, экспортере и реэкспортере. Исключение сделано только для перевозок по таможенной зоне ЕАЭС арбузов, дынь и тыкв.