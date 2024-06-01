  • 10 июня 202410.06.2024понедельник
  • USD88,7606
    EUR96,6916
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Более 10 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО за два дня

Общество, 18:10 10 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. человек посетили выставку трофейного вооружения стран НАТО за первые два дня её работы.

Напомним, выставка в Верхней Пышме проходит при поддержке полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева.

В экспозицию вошли трофеи, которые захватили бойцы группировки "Центр". Среди экспонатов техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине.

В том числе - танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley" и другие.

Выставка открыта 8 июня и будет работать до середины июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 10.06.202430 трактористов поспорят за звание лучшего в Тюменской области
19:45 10.06.2024Пересечение улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени на месяц закроют для транспорта
19:31 10.06.2024"Россети Тюмень" продолжают реконструкцию сетей в муниципалитетах
19:10 10.06.2024В Тюменской области подвели итоги конкурса "Семья года"