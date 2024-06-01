Более 10 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО за два дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. человек посетили выставку трофейного вооружения стран НАТО за первые два дня её работы.

Напомним, выставка в Верхней Пышме проходит при поддержке полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева.

В экспозицию вошли трофеи, которые захватили бойцы группировки "Центр". Среди экспонатов техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине.

В том числе - танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley" и другие.

Выставка открыта 8 июня и будет работать до середины июля.