Школу-детский сад на 80 мест строят в селе Уватского района

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Школу-детский сад строят в селе Першино Уватского района. Она рассчитана на 60 учеников и 20 воспитанников дошкольного отделения. Двухэтажное здание разместится на площади 4,7 тыс. кв. м. В июне строители приступят к возведению кровли, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

"В строящейся школе в Першино уже появились стены кабинетов труда, ОБЖ, начальных классов, лингафонного кабинета, спальни и игровой для группы детского сада, а также входной группы, учительской, медицинского блока, спортивного и актового залов, раздевалок, столовой и лифта для маломобильных граждан. Сейчас идет строительство второго этажа под кабинеты химии, физики, математики и информатики", - уточнил глава.

Параллельно с этим подрядчики демонтируют старое здание школы.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Отметим, строительство реализуется в рамках программы Тюменской области по ликвидации школ в деревянном исполнении.