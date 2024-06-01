Пьяного водителя без прав задержали в Ялуторовске

| Фото: Госавтоинспекция | Фото: Госавтоинспекция

37-летнего пьяного водителя, лишенного водительских прав, задержали госавтоинспекторы в Ялуторовске. Показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Суд присудил автомобилисту 120 часов административных работ, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Задержанный рассказал, что вместе с друзьями пил пиво, затем поехали за добавкой. Ранее водителя уже задерживали пьяным за рулем в 2022 году, за что он был лишен права управления транспортом.

Автомобиль эвакуирован.