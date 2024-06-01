В Тюменской области подросток на мопеде сбил четырехлетнего ребёнка и сбежал

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Четырёхлетний ребёнок был сбит мопедом на ул. Лермонтова в с. Аромашево днём 11 июня, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. По предварительным данным, мальчик играл вблизи проезжей части.

Ребёнок выбежал на дорогу и был сбит мопедом "Искра". Он доставлен в больницу с травмами. Мопедом управлял 16-летний подросток, не имеющий прав. С места аварии школьник скрылся, но был установлен автоинспекторами.

Виновник происшествия рассказал, что не смог вовремя среагировать и остановиться, а потом испугался и уехал с места аварии.