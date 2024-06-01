Праздничную подсветку включат на мосту Влюблённых в День России

| Фото: группа "Тюмень — наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень — наш дом" ВКонтакте

В 22 часа 15 минут 12 июня мост Влюблённых в Тюмени окрасится в государственного цвета флага в честь Дня России. Праздничная подсветка будет работать 2 часов 25 минут 13 июня.

Напомним, что на Площади 400-летия Тюмени развернётся этнофестиваль "Мост дружбы", будут работать ремесленные мастерские и зоны национальных игр.

В связи с проведением фестиваля до 21 часа прекращено движение по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького. Закрыта парковка в районе здания №129.

Общественный транспорт 12 июня работает по графику выходных дней. Расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру 8-800-250-0722.

Все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатно.