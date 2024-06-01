Русская баня, акватлон и дегустация ждали участников фестиваля на "Озере Чемпионов"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многонациональный семейный фестиваль "Время побед" прошёл на озере Чемпионов в рамках Дня России 12 июня. Для участников были организованы обширная культурная и спортивная программы.

По словам председателя федерации зимнего плавания Тюменской области Алексея Патурова, в соревнованиях и заплывах приняли участие спортсмены, любители и даже дети.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Дети – наше будущее, в них надо вкладывать свое время, в их здоровье, передавать свой опыт", - подчеркнул он и добавил, что фестиваль поможет людям разных национальностей сдружиться еще больше и сделать Россию еще сильнее.

Начальник кафедры физической подготовки ТВВИКУ Дмитрий Яковлев считает, что народ и армия едины.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сегодня мы участвуем в межнациональном фестивале "Время побед". Спортсмены училища представили показательные выступления по армейскому рукопашному бою, борьбе самбо. Также выступают в эстафете и на различных дистанциях в плавании. Участвуют в акватлоне на кубок начальника нашего вуза, который он учредил в честь Дня России", - рассказал начальник кафедры.

По словам Дмитрия Яковлева, в мероприятии ребята участвуют с удовольствием, потому что выступают члены сборной команды по легкой атлетике и плаванию. Прежде всего нужно победить самого себя.

Корреспонденту съемочной группы информационного агентства "Тюменская линия" удалось сразу после прохождения дистанции по акватлону поговорить с победителями, которые взяли кубок начальника ТВВИКУ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Бежать пловцам тяжело, а так трасса легкая, раз два – и доплыл до финиша", - поделился студент Института физической культуры ТюмГУ Богдан Якимович.

Среди девушек лучшей стала ученица 9 класса гимназии № 5 Сабина Самедова. "Дистанция далась хорошо благодаря хорошей и дружелюбной атмосфере, мне очень понравилось. Когда плыла, думала только о том, как быстрее приплыть и обогнать всех соперников", - рассказала девушка.

Добавим, в программу праздника включены выставка военной и специальной пожарной техники, дегустация блюд от национальных культур, русская баня на дровах и семейные интерактивы.

Организаторами фестиваля выступили Федерация зимнего плавания Тюменской области, база моржей "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов", Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин