К 7,5 годам тюрьмы приговорили тюменца за сбыт наркотиков

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

К семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорили 26-летнего тюменца за незаконный сбыт наркотиков. Его признали виновным по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", группой лиц, в значительном и крупном размерах", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Подсудимый в июле 2023 года в Интернете вступил в сговор с неустановленным лицом и занялся сбытом наркотиков на территории Тюмени в роли курьера-закладчика. В сентябре 2023 года мужчина забрал из тайника партию с запрещенными веществами и занялся оборудованием тайников. Через неделю закладчика задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли 270 гр мефедрона.

Также у тюменца конфисковали сотовый телефон в доход государства, с помощью которого он вёл преступную деятельность.