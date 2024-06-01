Оксана Величко: налоговые изменения повысят эффективность экономики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Повысить эффективность экономики и ответить на запрос общества на справедливость призваны налоговые изменения. Об этом заявила председатель комиссии Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко на пресс-подходе 30-го заседания областного заксобрания 13 июня.

"Сегодня депутаты Тюменской областной думы поддержали инициативу правительства Российской Федерации относительно изменений бюджетного Кодекса РФ и налогового Кодекса РФ. Надо сказать, что инициатива правительства обсуждалась и экспертным сообществом, и на круглых столах, которые проводились в Государственной думе, и на публичных парламентских слушаниях с участием бизнеса, предпринимательского сообщества, регионов, руководителей общественных структур. В ближайшее время Государственная дума Российской Федерации рассмотрит корректировку налогового законодательства, которое коснется и бизнеса, и граждан", - пояснила Оксана Величко.

В частности, предусматривается, что из плоской системы налогообложения НДФЛ будет переход к прогрессивной системе. Чем больше заработок, тем выше налоговые отчисления. Для предприятий и крупного бизнеса изменения коснутся налога на прибыль и в большей степени будут сохранены условия для малого и среднего бизнеса, самозанятых и пользователей специальных налоговых режимов.

"Чтобы поддержать предпринимательский сектор, были сформированы определённые принципы. Первый связан с тем, чтобы изменения были просматриваемыми на долгосрочный период до 2030 года. Это даст возможность планировать свою деятельность, жизнь в новых условиях. Второй - изменения между собой стабилизированы. И в любом случае мы понимаем, что налоговая система перераспределяет блага в обществе. Крайне важно, чтобы она была предсказуема, стабильна и это определенный компромисс между государством, бизнесом и гражданами", - уточнила депутат.

Помимо изменений налоговых ставок, появляются особые условия для отдельных налогоплательщиков. В частности, для крупного бизнеса, который будет инвестировать свои доходы не в дивиденды, а в развитие, предусмотрены налоговые вычеты. Как и для многодетных семей, семей с низкими доходами. Не будут облагаться повышенными налогами доходы участников СВО.

"И это как раз те тренды, которые сегодня нужны обществу. Если в целом говорить о том, в чем смысл налоговых изменений, то он в том, чтобы повысить эффективность работы нашего государства, экономики и удовлетворить возрастающий спрос на справедливость в обществе. Поэтому эти изменения принимают все жители Российской Федерации, участники экономического сообщества достаточно спокойно и взвешенно", - подытожила народный избранник.

Оксана Корнеенкова