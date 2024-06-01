Тобольский педагог ДШИ представит регион на федеральном конкурсе

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Педагог детской школы искусств им. Алябьева Тобольска Анна Щеголькова признана победителем регионального этапа общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств". Она представит регион на федеральном уровне, написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

В новой номинации конкурса для молодых преподавателей победу одержала Олеся Зенченко из Онохинской ДШИ Тюменского района.

В конкурсе "Лучшая детская школа искусств" в этот раз "Лучшей городской школой искусств" признана Заводоуковская ДШИ. Среди сельских победа у Винзилинской школы "Мечта" Тюменского района.

"Масштабные творческие смотры Минкультуры России ежегодно помогают нам выявить лучшие педагогические практики, проанализировать работу школ, оценить условия для эстетического воспитания детей. От души поздравляю лучшие школы искусств и педагогов региона! Желаю вдохновения и успеха в окружных этапах конкурсов, которые пройдут осенью", - сказала Майер.