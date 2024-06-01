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Travel, beauty и food блогеры отмечают профессиональный праздник

Общество, 12:47 14 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный день блогера отмечается 14 июня. В этом году ему отмечается 20 лет. Рост количества интернет-платформ способствовал росту количества блогеров. Сейчас есть travel блоги, beauty блоги, food блоги, обзоры, техноблоги и даже блоги животных, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Например, один кот по имени Мостик, у которого более 7,5 тыс. подписчиков, завел себе страничку в соцсетях, чтобы рассказывать о своей работе в издательстве и жизни в Крыму.

Практически каждый человек, который периодически делится со своей аудиторией текстами, фотографиями, видеороликами и музыкой, может считать себя небольшим блогером. Неважно, насколько большая у вас аудитория, важно, что вы делитесь живыми эмоциями, переживаниями, полезными советами и лайфхаками, уверены эксперты.

В 2004 году около 500 человек из 40 стран предложили создать специальный праздник, который подчеркнет присутствие блогеров в интернете. Так, 14 июня 2004 года появился Международный день блогера. В этом году зарубежный толковый онлайн-словарь Merriam-Webster выяснил, что в интернете пользователи чаще всего искали значение слова "блог".

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# блогеры , информатизация

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