Александр Моор: посвятить жизнь медицине - это призвание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил медицинских работников и ветеранов здравоохранения с их профессиональным праздником, который отмечают 16 июня.

"Посвятить свою жизнь медицине – это настоящее призвание. Стремясь сделать все возможное для спасения человека, вы проводите уникальные операции, создаете передовые методики лечения и оздоровления, добиваетесь признания. Вы доказываете свой высокий профессионализм на всероссийских конкурсах. Так, "Лучший хирург" страны работает в Тюмени, а "Лучший терапевт" – в Тобольске. Наши ведущие клиники помогают не только тюменцам, но и пациентам из других стран и российских регионов", - сказал губернатор.

За последние годы в регионе многое сделали для повышения качества и доступности медицинской помощи. Строят новые больницы и поликлиники, оснащают лечебные учреждения оборудованием для диагностики и лечения. Эту работу, в том числе в рамках национальных проектов, продолжат.

"Уверен, что наши совместные усилия позволят добиться ещё более значимых результатов. От имени жителей региона благодарю медицинских работников за верность своему делу, милосердие, неравнодушие и служение на благо земляков. Здоровья вам, счастья и добра вам и вашим семьям", - добавил Александр Моор.