  • 14 июня 202414.06.2024пятница
  • USD88,2080
    EUR94,8324
  • В Тюмени 32..34 С 3 м/с ветер северо-западный

При пожаре в автобусе в районе объездной в Тюмени пострадавших нет

Происшествия, 14:02 14 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При пожаре в автобусе в районе объездной в Тюмени никто не пострадал. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в автобусе поступило огнеборцам в 12 часов 22 минуты 14 июня. Пожар произошел в районе дома № 139 на проезде Воронинские горки.

"На месте работали шесть сотрудников пожарно-спасательного подразделения. Привлекались две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя уже потушено.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 14.06.2024Заместителя главврача наказали за коррупционное правонарушение в Тюменской области
14:02 14.06.2024При пожаре в автобусе в районе объездной в Тюмени пострадавших нет
12:58 14.06.2024В Тюмени водитель мотоцикла без прав хотел уехать от мотовзвода ДПС
12:14 14.06.2024В Тюменской области, Югре и на Ямале выявили 38 кафе без регистрации