При пожаре в автобусе в районе объездной в Тюмени пострадавших нет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При пожаре в автобусе в районе объездной в Тюмени никто не пострадал. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в автобусе поступило огнеборцам в 12 часов 22 минуты 14 июня. Пожар произошел в районе дома № 139 на проезде Воронинские горки.

"На месте работали шесть сотрудников пожарно-спасательного подразделения. Привлекались две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя уже потушено.

Инна Пахомова