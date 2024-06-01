В Уватском районе жители и предприятия по услугам ЖКХ задолжали 60 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 млн рублей составляет просроченная задолженность по коммунальным услугам жителей и предприятий Уватского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

"За последнее время навели порядок в отчётности, актуализировали долги. Чтобы их сократить проводим претензионную работу, в том числе и с помощью судебных разбирательств. Отдельная категория - те, кто не платит годами. Только зачастую у злостных неплательщиков и взять-то нечего, даже с помощью судебных приставов. В то же время у людей случаются разные жизненные ситуации, поэтому, бывает, согласовываем рассрочку платежей. Так что есть и положительные, и отрицательные примеры", - рассказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, у потребителей со временем меняется отношение к платежам.

"Большинство осознают, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – залог стабильности в работе ресурсоснабжащих организаций. От неё, в том числе, зависит ремонт коммуникаций, выполнение заявок жителей района, обслуживание домов. Доля платежей за услуги ЖКХ на сегодня достигла 90 процентов. Считаю, что это хороший показатель. Да, есть проблемы, в том числе по старым долгам, которые переходят из года в год, но в целом ситуация контролируемая", - подчеркнул Вячеслав Елизаров.