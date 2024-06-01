Владимир Якушев назначен врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Тюменской области Иван Квитка в своем Telegram-канале.

"Якушев — человек дела, максимально ориентированный на результат своей работы. Уверен, что под его руководством Генсовет "ЕР" и правящая партия Российской Федерации продолжат движение вперед на благо наших граждан и получат новый импульс на развитие, основанный на профессионализме и преемственности", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что Владимир Якушев много лет верен партии, прошел все ступени партийного роста: возглавлял Тюменское городское местное отделение, является членом президиума регионального политсовета Тюменского РОП и бюро высшего совета "ЕР".