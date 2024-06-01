Владимир Якушев назначен врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Тюменской области Иван Квитка в своем Telegram-канале.
"Якушев — человек дела, максимально ориентированный на результат своей работы. Уверен, что под его руководством Генсовет "ЕР" и правящая партия Российской Федерации продолжат движение вперед на благо наших граждан и получат новый импульс на развитие, основанный на профессионализме и преемственности", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что Владимир Якушев много лет верен партии, прошел все ступени партийного роста: возглавлял Тюменское городское местное отделение, является членом президиума регионального политсовета Тюменского РОП и бюро высшего совета "ЕР".