Двоих викуловчан осудили за наркопреступление

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Викуловский районный суд признал виновными в наркопреступлении двух местных жителей 34 и 42 лет, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 23 августа 2023 года Артём Л. попросил своего знакомого Илью М. забрать из заброшенного дома маковую солому.

Знакомый согласился и на своем мотоблоке с прицепом, забрав наркотики, поехал к асфальтированной дороге. В это время его и остановили сотрудники полиции.

Артём Л., подъезжая к месту встречи на такси, увидел, как досматривают его приятеля и попросил таксиста развернуться и поехать обратно в с. Викулово.

В суде Илья М. вину признал. Однако Артём Л. заявил, что он ехал к знакомому для того, чтобы купить у него сыр и молоко, но не стал забирать молочную продукцию, увидев полицейских.

Суд назначил Илье М. ограничение свободы на срок один год, Артём Л. приговорён к полутора годам колонии-поселения. Маковая солома весом более 400 гр по решению суда будет уничтожена.