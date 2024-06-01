25 спортсменов региона посоревнуются в ежегодном Кубке по стендовой стрельбе

| Фото: ССК «Стальной Азарт» | Фото: ССК «Стальной Азарт»

25 спортсменов из Тюмени, Ишима, Упоровского и Тюменского районов примут участие во втором этапе Кубка Тюменской области по стендовой стрельбе, который пройдет в спортивном стрелковом комплексе "Стальной азарт" 22 и 23 июня. Также ожидаются гости из других регионов, которые смогут выступить вне зачета. Стрелки будут бороться в нескольких возрастных группах. Основное требование - возраст от 18 лет, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Наш Кубок является ежегодным и проходит в четыре этапа. Первый турнир стартовал в мае, а остальные этапы мы проведем в течение лета, в июле и августе, и уже по итогам узнаем сильнейших стрелков региона этого года", - сказал руководитель ССК "Стальной Азарт" Владимир Соколов.

Состязания проходят в трех категориях, соответствующих уровню мастерства участников. Главная задача каждого – поразить наибольшее количество мишеней из 200 выпущенных. Напомним, в 2023 году во всех категориях в призеры вышли спортсмены из Тюмени.