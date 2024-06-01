Сообщить о бездомном в Тюмени можно в службу "Социальный экспресс"

| Фото: центр помощи "Милосердие" ВКонтакте | Фото: центр помощи "Милосердие" ВКонтакте

24 бездомных выявлено службой "Социальный экспресс" за пять месяцев 2023 года, осуществлено 104 выезда по сообщениям граждан и по графику на выявление. За прошлый год соцэкпресс выехал 194 раза, его специалисты обнаружили 51 бездомного. Всем людям, оставшимся без крова, оказали необходимую помощь.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте социального развития.

По информации ведомства, деятельность службы "Социальный экспресс" организована при областном центре социальной адаптации и ресоциализации для профилактики бродяжничества и попрошайничества на улицах Тюмени.

Сообщить о человеке, который нуждается в помощи, и назвать адрес его нахождения можно по телефону 8 (3452) 62-65-65. С согласия оставшегося без крова человека ему выдадут продуктовый набор, предоставят временный приют или окажут другую необходимую помощь.

В других городах и районах Тюменской области сообщить о бездомном можно в органы социальной защиты или полицию.

"Учитывая особенности состояния здоровья таких людей, на место вызова, если это необходимо, выезжают медработники. Людям, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования, экстренную медпомощь оказывают за счет средств регионального бюджета", - пояснили в департаменте соцразвития Тюменской области.

Добавим, специалисты службы выезжают по сигналам и обращениям от населения и организаций. Кроме того, проверяют адреса нахождения бездомных по графику, чтобы помочь.

Напомним, в Тюмени разрабатывают проект создания комплексного медико-социального центра для бездомных. Потоки в учреждении будут разделены. Планируется создать отделения паллиативной помощи и сестринского ухода, для людей с ментальными нарушениями и пациентов с зависимостями.

Инна Кондрашкина