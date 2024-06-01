Более 10 колледжей Тюменской области представлены на фестивале "Маяк" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 колледжей представлены на профориентационном фестивале "Маяк", который проходит на площади 400-летия Тюмени 19 июня. Специалисты и студенты рассказывают абитуриентам и школьникам о популярных и востребованных на рынке труда направлениях профподготовки. Площадки работают до 18 часов.

По словам директора регионального департамента образования и науки Вероники Ефремовой, фестиваль является одной из добрых традиций региона. В этом году он проводится под эгидой 80-летия Тюменской области.

"Правильный выбор, это в том числе, наше тюменское образование. Вы наверняка знаете, с какими блестящими успехами 11 классы завершают этот учебный год. А теперь пора выбора. Делайте выбор в сторону региональных образовательных учреждений среднего и высшего образования. Они все очень качественные, обеспечены всем необходимым и, что самое главное, рядом с ними стоит огромный пул индустриальных партнеров, которые с нетерпением ждут их выпускников. Ни пуха, ни пера", - напутствовала абитуриентов Вероника Ефремова.

На протяжении всего дня старшеклассники, школьники и их родители могут окунуться в мир профессий. Здесь проходят мастер-классы и уроки. А специалисты готовы помочь определиться с выбором той специальности, которая поможет раскрыть талант и станет любимым делом.

Оксана Корнеенкова