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В Тюмени водителя наказали за грубое нарушение ПДД

Происшествия, 17:01 19 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Штраф в размере 1 тыс. 100 рублей заплатит водитель автомобиля Jetour, совершивший поворот в нарушение требований дорожных знаков в центре Тюмени.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, нарушение было зафиксировано видеорегистратором одного из тюменцев и размещено в социальных сетях.

65-летний водитель пояснил, что просто не заметил проходящих на этом участке улицы дорожных работ и не смог разобраться в схеме движения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штраф

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