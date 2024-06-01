В Тюмени водителя наказали за грубое нарушение ПДД

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Штраф в размере 1 тыс. 100 рублей заплатит водитель автомобиля Jetour, совершивший поворот в нарушение требований дорожных знаков в центре Тюмени.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, нарушение было зафиксировано видеорегистратором одного из тюменцев и размещено в социальных сетях.

65-летний водитель пояснил, что просто не заметил проходящих на этом участке улицы дорожных работ и не смог разобраться в схеме движения.