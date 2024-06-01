100 литров кумыса без документов не пропустили на границе Тюменской области и Казахстана

| Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО | Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Более 100 литров кумыса пытались провезти из Казахстана в Тюменскую область на двух автомобилях. Транспортные средства были досмотрены 15 и 16 июня в пункте приёма уведомлений "Казанское", сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Ветеринарные сопроводительные документы на перевозимую продукцию отсутствовали. Поэтому она не была допущена к ввозу на территорию России.

В ведомстве отметили, что подконтрольные товары в течение всего времени перемещения должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, оформленными уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза в соответствии с п. 4.1 "Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе".