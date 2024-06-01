Жителя Сургута задержали по подозрению в подделке удостоверения сотрудника ФСБ

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Житель Сургута стал фигурантом уголовного дела за подделку и сбыт удостоверения сотрудника ФСБ России, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Мужчина 1986 года рождения, находясь в Сургуте, за деньги изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ России, которое затем незаконно сбыл жителю региона. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства у него обнаружили и изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом", - отмечается в сообщении.

УМВД России по Сургуту ХМАО-Югры возбудило и расследует уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 и ч. 1 ст. 222 УК России (подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях сбыта и незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 5 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

"Если не удается получить документ законным путем, некоторые люди решаются на его подделку. Обе стороны такой сделки имеют одинаковые шансы попасть на скамью подсудимых, - предупредил юрист Ассоциации юристов России в Тюменской области. – Думаю, что когда человек вбивает в поисковике фразу "купить фальшивый документ", он должен сразу наталкиваться на ссылки из Уголовного кодекса".