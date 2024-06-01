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В Тюменском медицинском университете началась приемная кампания

Общество, 17:01 20 июня 2024

пресс-служба ТМУ | Фото: пресс-служба ТМУ

Сегодня, 20 июня, в Тюменском медицинском университете Минздрава России стартовала приемная кампания. Специалисты приемной комиссии уже встретили первых абитуриентов. Интересно, что пока самыми активными оказались абитуриенты, поступающие на программы среднего профессионального образования. Напомним, что в этом году для них впервые выделено 110 бюджетных мест, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Пока неизвестны результаты ЕГЭ по биологии и большинство абитуриентов, поступающих на программы высшего образования, ждут итогов.

пресс-служба ТМУ | Фото: пресс-служба ТМУ

В этом году Тюменский медицинский университет примет более 1700 абитуриентов на программы специалитета и бакалавриата. Предусмотрено 617 бюджетных мест, из которых 422 - по договорам целевого обучения. На места с оплатой стоимости обучения вуз примет 560 российских граждан и 580 иностранцев.

"Абитуриенты могут подать документы тремя способами: прийти лично в приемную комиссию университета, воспользоваться личным кабинетом абитуриента на сайте университета, либо через личный кабинет на портале Госуслуг", – сообщил ответственный секретарь приемной комиссии ТМУ Вениамин Сергеевич Глушков.

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# абитуриенты , приемная кампания , Тюменский медицинский университет

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