  • 21 июня 202421.06.2024пятница
  • USD85,4176
    EUR91,4543
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

Новый межмуниципальный маршрут начнет работать в регионе с 22 июня

Общество, 12:31 21 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый межмуниципальный маршрут № 114 "З-д медоборудования – с/о "Вишенка" начнет работать с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В схему движения включаются остановочные пункты "З-д медоборудования", "ул. Воровского", "З-д "Электрон", "Рабочий поселок", "Ялуторовский тракт", "ТЦ "Лента", "Гаражи", "п. Боровский", "с/о "Ольховое", "с/о "Каштырлинка", "с/о "Вишенка".

В обратном направлении маршрут будет следовать так: "с/о "Ольховое", "с/о "Каштырлинка", "п. Боровский", "Гаражи", "ТЦ "Лента", "Ялуторовский тракт", "Рабочий поселок", "ТДК", "З-д "Электрон", "ул. Воровского", "СибНИПИгазстрой".

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# маршрут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 21.06.2024Спектакль по мотивам книги "Ромка, Фомка и Артос" покажут в Тюмени
14:10 21.06.2024Съезды в кювет, нарушения дистанции — частые причины аварий на трассах в Тюменской области
13:59 21.06.2024Антитеррористические учения с беспилотниками и собаками провела Росгвардия в Тюменской области
13:48 21.06.2024Фотографии тюменки опубликовали в путеводителе по сибирским городам