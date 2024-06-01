Новый межмуниципальный маршрут начнет работать в регионе с 22 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый межмуниципальный маршрут № 114 "З-д медоборудования – с/о "Вишенка" начнет работать с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В схему движения включаются остановочные пункты "З-д медоборудования", "ул. Воровского", "З-д "Электрон", "Рабочий поселок", "Ялуторовский тракт", "ТЦ "Лента", "Гаражи", "п. Боровский", "с/о "Ольховое", "с/о "Каштырлинка", "с/о "Вишенка".

В обратном направлении маршрут будет следовать так: "с/о "Ольховое", "с/о "Каштырлинка", "п. Боровский", "Гаражи", "ТЦ "Лента", "Ялуторовский тракт", "Рабочий поселок", "ТДК", "З-д "Электрон", "ул. Воровского", "СибНИПИгазстрой".

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.