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Московский зритель увидит спектакль "Мастер и Маргарита" от тюменского театра кукол

Общество, 12:20 21 июня 2024

kukli.kto72.ru | Фото: kukli.kto72.ru

Нашумевшую постановку "Мастер и Маргарита" (18+) представит Тюменский театр кукол на сцене театра им. С. В. Образцова в Москве. 5-6 ноября.

Об этом на пресс-конференции, посвященной завершению 78-го творческого сезона, рассказал директор тюмепнского театра Роман Явныч.

А в августе тюменские арстисты дадут спектакль "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена" (0+) в Томске.

"Нас пригласили коллеги из Томска. В городе развернутся народные гуляния, запланирован целый цикл мероприятий. Международный фестиваль театров кукол и театров для детей будет частью этой массовой развлекательной программы. Мы с удовольствием поучаствуем в нем", — рассказал Роман Явныч.

В конце сентября в Тюмень приедет труппа челябинского театра кукол. Напомним, тюменский коллектив был в этом городе в апреле 2024 года. Гости привезут в областную столицу три спектакля, включая постановку для взрослого зрителя "Любовь и голуби" (16+) в кукольном варианте.

Инна Пахомова

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# Мастер и Маргарита , спектакль , Тюменский театр кукол

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