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Фотографии тюменки опубликовали в путеводителе по сибирским городам

Общество, 13:48 21 июня 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Фотографии студентки Школы перспективных исследований (SAS) Виолетты Бабаниной опубликовали в путеводителе по сибирским городам Explore Siberia, подготовленном онлайн-изданием "Мастера Сибири". Работы прошли отбор в конкурсе среди фотографов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Сейчас я рассматриваю фотографию как искусство и отдушину. Даже когда направляешься по делам и у тебя нет изначальной цели фотографировать, пространственный аспект, ракурс или симметрия могут привлечь внимание: в голове формируется кадр, который хочется запечатлеть. Я совмещаю различные методы репрезентации. Городские снимки становятся базой для моих графических рисунков или цифровых коллажей", – рассказывает Виолетта Бабанина.

Снимки, иллюстрирующие Тюмень, можно посмотреть в приложении Explore Siberia, скачав его в Google Play или App Store.

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# путеводитель , ТюмГУ , фотографии

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