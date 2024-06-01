В деревне Омутинского района введен карантин по бешенству животных
Происшествия, 19:21 21 июня 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Карантин по бешенству животных введен в деревне Слободская Омутинского района Тюменской области с 21 июня. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.