В деревне Омутинского района введен карантин по бешенству животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в деревне Слободская Омутинского района Тюменской области с 21 июня. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.