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В деревне Омутинского района введен карантин по бешенству животных

Происшествия, 19:21 21 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в деревне Слободская Омутинского района Тюменской области с 21 июня. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# карантин по бешенству

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