Александр Моор возложил цветы к Вечному огню

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Глава региона Александр Моор принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня. Он возложил цветы к Вечному огню на площади Памяти.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, вместе с губернатором в памятной церемонии участвовали председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и председатель областного совета ветеранов Степан Киричук, другие официальные лица.

Участники мероприятия почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.