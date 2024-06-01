Александр Моор возложил цветы к Вечному огню
Губернатор, 12:18 22 июня 2024
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Глава региона Александр Моор принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня. Он возложил цветы к Вечному огню на площади Памяти.
Как сообщает информационный центр регионального правительства, вместе с губернатором в памятной церемонии участвовали председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и председатель областного совета ветеранов Степан Киричук, другие официальные лица.
Участники мероприятия почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.