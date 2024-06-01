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Конкурсные списки абитуриентов опубликуют тюменские вузы 27 июля

Общество, 09:59 23 июня 2024

t-l.ru

Конкурсные списки абитуриентов опубликуют тюменские вузы 27 июля. 29-30 июля будут изданы приказы о приоритетном зачислении.

С 4 по 9 августа — поступивших в основную волну. Затем высшие учебные заведения вправе провести дополнительный набор, если останутся свободные места, пишет "Вслух.ру".

Напомним, в Тюмени для абитуриентов открыты двери четырех университетов и одного института. Абитуриенты, поступающие только по результатам ЕГЭ, смогут подать документы до 25 июля. Те, кто решит пересдать один экзамен 4 или 5 июля, получат новые результаты до 17 июля. Если при поступлении предусмотрены дополнительные экзамены, то прием документов завершится раньше — с 7 по 20 июля, по графику учебного заведения. Для таких поступающих предлагается следующий график: до 10 июля — в Тюменском государственном институте культуры; до 12 июля — в Тюменском государственном университете и Тюменском государственном медицинском университете; до 16 июля — в Государственном аграрном университете Северного Зауралья; до 20 июля — в Тюменском индустриальном университете.

По всем вопросам следует обращаться в приемные комиссии учебных заведений. Либо на федеральную горячую линию Минобрнауки: 8-800- 301-44-55. Официальный сайт.

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# абитуриенты , вузы , приемная кампания

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