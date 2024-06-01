День Святой Троицы отмечают православные в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тобольской митрополии | Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

День Святой Троицы отмечают православные 23 июня. Богослужение в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

В 8 часов 30 минут здесь прошла божественная литургия. Хор Тюменского духовного училища под управлением священника Александра Вишнякова исполнил песнопения. Митрополит Димитрий прочитал молитву о Святой Руси.

В 12 часов на площади перед входом в Свято-Троицкий мужской монастырь совершили молебен Пресвятой Троице. Здесь собрались священники, участники миссионерской экспедиции "Славянский ход", прихожане, в том числе и других храмов.

| Фото: пресс-служба Тобольской митрополии | Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

Троица – один из важнейших христианских праздников. Он отмечается на 50-й день после Пасхи.

"Этот праздник являет нам третье лицо Святой Троицы – Духа Святого, который сошел на учеников Христа. С помощью Божьей, помощью Духа Святого они совершили проповедь по всему миру. Апостолы чудесным образом пошли ко всем народам, говоря на их языках. Это явно было чудо: Господь дал им знание языков, которые они никогда не учили. Кроме того, им была дана смелость, они были лишены страха по поводу того, что с ними может случиться в иных странах. Мы знаем, что большинство учеников Христовых умерли не своей смертью, а за проповедь о его имени под пытками и были казнены. Вдохновленные Святым Духом, они смогли совершить великое дело, презирая страх смерти, уча всю вселенную прославлять Святую Троицу”, – рассказал председатель Епархиального издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, протоиерей Григорий Мансуров.

| Фото: пресс-служба Тобольской митрополии | Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

Тюменские храмы украсили к празднику. На входах – березовые ветви. Их можно было заметить и у многих горожан, приходивших в соборы и церкви. А в Крестовоздвиженском храме на ул. Луначарского пол был устлан травой. Традиция украшать храмы таким образом появилась неспроста.

"В первой книге Библии, где описывается творение Богом мира, есть слова о том, что Дух Божий носился над водой, из которой была сотворена вся вселенная. Это не обязательно в прямом смысле слова вода, это некая бесформенная материя, которую сначала создал Бог, а уже потом стал придавать форму. Вот и Святой Дух описывается, как лицо Святой Троицы, которое оживляет вещество. Поэтому жизнь, которая символизируется зеленой травой, ветвями деревьев, которая торжествует летом самым буйным цветом, это есть образ Святого Духа", – пояснил Григорий Мансуров.

| Фото: пресс-служба Тобольской митрополии | Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

Сестра милосердия Людмила приходит на праздничное богослужение в Свято-Троицкий монастырь каждый год. Этот праздник очень значим для всех верующих, считает она.

"Батюшка Николай Цирке сказал, что сегодня у нас праздник церкви, и мы начинаем жить по-новому с сегодняшнего дня", – сказала она.

Тюменка Галина живет неподалеку от собора. "Все очень красиво, душевно. Когда вижу на празднике детей, так вообще выступают слезы на глазах. Троица – важный праздник. От него уже началась христианская церковь", – поделилась эмоциями женщина.

Инна Пахомова