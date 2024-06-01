Холодильный терминал для продуктов площадью 20 тыс. кв. м строят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую очередь холодильного складского комплекса для хранения продуктов питания площадью 22 тыс. кв. м строят на Велижанском тракте в Тюмени. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей на все три этапа строительства. Планируемое количество рабочих мест - 330. Это будет единственный такого рода центр в областной столице.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор по строительству Сергей Павлов.

"Строительство идет согласно графику, в соответствии с выданным разрешением. Первую очередь ввести в эксплуатацию планируем в декабре 2024 года. Еще впереди возвведение двух очередей. Нам очень помогает Инвестиционное агентство Тюменской области практически во всех вопросах: в подготовке и получении документов, во взаимодействии с сетевыми компаниями. На данный момент объект снабжен с точки зрения инженерной инфраструктуры", - сказал Сергей Павлов.

К объекту тянут большую кабельную линию протяженностью почти 8 км, ставят распределительную станцию, трансформаторные подстанции. К вводу в эксплуатацию в октябре подадут напряжение на площадку. Холодильный терминал не требует большого обеспечения инженерной инфраструктурой.

Юлия Божок