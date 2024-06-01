Выращивать сою и бобовые культуры могут начать тюменские агрономы совместно с китайским вузом

| Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Планы по совместной работе в области агрономии и экологии обсудили представители ГАУ Северного Зауралья и Хэйхэского университета. Это выращивание сои, бобовых культур, сохранение и восстановление плодородия почв, защита растений, использование и разработка удобрений.

Поездка в Китай состоялась в рамках ежегодного совещания Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений. Доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Екатерина Коваль посетила Хэйхэский университет и Хейлунцзянскую академию сельскохозяйственных наук, которая занимается вопросами селекции сои, кукурузы, бобовых культур, сообщает пресс-служба ГАУ Северного Зауралья.

Преподаватель отметила, что китайские коллеги крайне заинтересованы в международных контактах и даже предложили совместную работу на своей базе.