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Выращивать сою и бобовые культуры могут начать тюменские агрономы совместно с китайским вузом

Общество, 12:25 25 июня 2024

пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Планы по совместной работе в области агрономии и экологии обсудили представители ГАУ Северного Зауралья и Хэйхэского университета. Это выращивание сои, бобовых культур, сохранение и восстановление плодородия почв, защита растений, использование и разработка удобрений.

Поездка в Китай состоялась в рамках ежегодного совещания Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений. Доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Екатерина Коваль посетила Хэйхэский университет и Хейлунцзянскую академию сельскохозяйственных наук, которая занимается вопросами селекции сои, кукурузы, бобовых культур, сообщает пресс-служба ГАУ Северного Зауралья.

Преподаватель отметила, что китайские коллеги крайне заинтересованы в международных контактах и даже предложили совместную работу на своей базе.

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# ГАУ Северного Зауралья , Китай

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