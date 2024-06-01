Тюменец пошёл за покупками с чужой банковской картой

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже 15 тыс. рублей с банковского счёта задержали полицейские в Тюмени, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением о краже в полицию обратился местный житель, ему стали приходить SMS о списании денежных средств. Только тогда потерпевший обнаружил, что потерял карту.

Сотрудники уголовного задержали ранее судимого безработного молодого человека. Он пояснил, что чужую карту нашёл в сетевом магазине. С её помощью парень оплатил покупки.

Сейчас тюменцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.